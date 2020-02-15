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    الخارجية: أرمينيا تتحمل كل المسئولية على قتل الجندي الاذربيجاني

    ١٥‎.٠٢.٢٠٢٠ [٢١:٣١]

    باكو، 15 فبراير، أذرتاج

    استشهد الجندي الاذربيجاني سيمور علي اصغروف بنيران القناص الأرميني جراء خرق الهدنة من قبل قوات الاحتلال الارمينية في 15 فبراير على خط الجبهة.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا السيدة ليلى علييفا المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية تصريح لها: "ان هذا العمل الاستفزازي الدموي الذي نفذته القوات المسلحة الارمينية قبيل لقاء يجري بين الرئيس الاذربيجاني ورئيس الوزراء الأرميني في اطار مؤتمر الامن بميونيخ يظهر ان البلد المعتدي يضر بشكل مستمر عملية السلام الجارية تحت وساطة مجموعة منسك المنبثة عن منظمة الامن والتعاون الأوروبي وحتى يسعى الى إفشالها، كما كان عليه الحال قبل لقاء وزيري خارجية كلا البلدين في شهر يناير لهذا العام. وتتحمل أرمينيا كل المسئولية على هذا العمل الاستفزازي الدموي الذي يخدم تصعيد الأوضاع.

    ألله يرحم شهيدنا"

    AZERTAG.AZ :الخارجية: أرمينيا تتحمل كل المسئولية على قتل الجندي الاذربيجاني
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