العثور على صومعة الغلال الخاصة لمملكة كوشان في أوزبكستان

طشقند، 16 فبراير، أذرتاج

عثر على صومعة الحبوب الخاصة العائدة الى مملكة كوشان (105-250 م.) في ولاية سورخان دريا في أوزبكستان.

تفيد أذرتاج أنه تم العثور على هذه الصومعة بالقرب من نصب "زماله" في منطقة تيرمز في الولاية، وتم إبلاغ متحف ترميز الأثري عن هذا.

كشف العاملون في المتحف عبر إنجاز أعمال الحفريات عن 221 حاوية فخارية في المنطقة.

في رأي العلماء كانت مساحة صومعة أكبر. تتواصل الحفريات حالياً. اكتشف العلماء بقايا مدينة الإسكندرية الأسطورية التي تعد مدينة مفقودة لأسكندر المقدوني.

من الجدير بالذكر أنه في العام الماضي أقيم المعرض تحت عنوان "خزينة كوشان" في طشقند حيث عرضت أشياء ثمينة من مملكة كوشان.