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    بدء عمل أكبر شركة الحافلات في أوروبا FlixBus في دول البلطيق

    ١٦.٠٢.٢٠٢٠ [٠١:٣٣]

    تالين، 16 فبراير، أذرتاج

    ستبدأ شركة FlixBus التي تعد من أكبر شركات حافلات الركاب في أوروبا العمل في دول البلطيق.

    تفيد أذرتاج أن المدير التنفيذي لشركة في كل من بولندا وأوكرانيا ودول البلطيق ميخائيل ليمان صرح بذلك في مقابلة مع بوابة rus.err.ee

    وقال المدير التنفيذي إننا نستعد لبدء العمل في دول البلطيق، إن الخطوط التي تربط تالين بالمدن مثل برلين ووارسو هي من بين أولوياتنا ومن المتوقع أن يتم تشغيل الحافلات في النصف الأول من عام 2020.

    FlixBus هي شركة ألمانية وتأسست عام 2013 وتعد المشغلة المهيمنة في أوروبا.

    آسيمان أسدوف

    المراسل الخاص لوكالة أذرتاج

    تالين

    AZERTAG.AZ :بدء عمل أكبر شركة الحافلات في أوروبا FlixBus في دول البلطيق
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