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    الرئيس إلهام علييف: لقد حاول جميع قادة أرمينيا الحفاظ على الوضع الراهن بطرق مختلفة

    ١٥‎.٠٢.٢٠٢٠ [٢١:٢٧]

    ميونيخ، 16 فبراير، أذرتاج

    حاول جميع القادة لأرمينيا الحفاظ على الوضع الراهن بطرق مختلفة. يجب عودة النازحين الأذربيجانيين إلى أراضيهم. أكثر من 80 % من القوات المسلحة في الأراضي المحتلة هم العسكريون الأرمن. وهم يعتقدون أنهم يمكنهم الاحتفاظ بهذه الأراضي إلى الأبد. كلا، أبدا!

    تفيد أذرتاج نقلا عن تغريدة لمساعد رئيس جمهورية أذربيجان حكمت حجييف في تويتر أن هذه الكلمات قالها رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في كلمة له في حلقة النقاش المكرس للنزاع الأرمني الأذربيجاني قارباغ الجبلية في إطار مؤتمر ميونيخ الأمني.

    قال رئيس الجمهورية إننا بحاجة إلى حل هذا الصراع خطوة بخطوة - تحرير بعض المناطق وعودة المشرَّدين داخلياً. يمكن تحديد صفة قارباغ الجبلية. يجب عدم الخلط بين مسألة صفة والسلامة الإقليمية لأذربيجان.

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