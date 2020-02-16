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    سيرجي لافروف: العلاقات الروسية التركية في مستوى جيد

    ١٦.٠٢.٢٠٢٠ [٠١:٤٣]

    موسكو، 16 فبراير، أذرتاج

    العلاقات الروسية التركية في مستوى جيد جدا.

    تفيد أذرتاج أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف صرح بذلك في اجتماعه مع نظيره التركي مولود جاوش أوغلو في ميونيخ.

    وأضاف سيرجي لافروف أن المستوى العالي للعلاقات لا يعني أنه يمكن للأطراف الاتفاق على جميع القضايا. لدينا علاقات جيدة مع تركيا. لكن هذا لا يعني أننا يجب أن نكون متفقين على كل شيء. بشكل عام، أعتقد أنه من المستحيل التوصل إلى اتفاق كامل بين أي بلد بشأن أي مشكلة ".

    وأضاف وزير الخارجية الروسي أنه في حالة وجود مثل هذه العلاقات، فإن ذلك يعني هناك المزيد من الضغوط.

    فريدة عبدلاييفا

    المرتسلة الخاصة لوكالة أذرتاج

    موسكو

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    سيرجي لافروف: العلاقات الروسية التركية في مستوى جيد