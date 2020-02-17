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    أسعار النفط في الأسواق العالمية

    ١٧.٠٢.٢٠٢٠ [١١:٠٦]

    باكو، 17 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    تغيرت أسعار النفط بمختلف الاتجاهات في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 57.31 دولار في بورصة لندن بعد انخفاضه 0.01 دولار وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 52.16 دولار في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد ارتفاعه قدر 0.11 دولار.

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