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    28 عاما على مأساة قراداغلي على يد الاحتلال الأرميني

    ١٧.٠٢.٢٠٢٠ [١١:١٣]

    أغدام، 17 فبراير، أذرتاج

    منذ اللحظة التي قام فيها الانفصاليون الأرمن بالعصيان في قراباغ الجبلية عام 1988م، عاشت قرية قراداغلي التابعة لمحافظة خوجاوند أياما مأساوية. لقد نهض سكان القرية للنضال في سبيل كل شبر من هذا الوطن الذي تربوا وترعرعوا فيه، وقد استشهد 77 شخصا من مجموع 800 نسمة هم تعداد سكان القرية في الصراعات غير المتكافئة ضد الأرمن.

    ومنذ ذلك الحين، قام الأرمن بشكل مستمر بالعديد من الوحشيات التي راح ضحيتها عشرات من الأذربيجانيين الأبرياء وأسر آخرون في مناطق مختلفة ودمروا العديد من القرى والمنازل أيضا.

    وفي السابع عشر من فبراير / شباط 1992م قامت القوات المسلحة الأرمينية باحتلال قرية قاراداغلي وأضرموا النار بها. وقد أطلق النار على 33 شخصا وأسر 118 آخرين. وقد جمع الأرمن الغاصبون القتلى والجرحى في مكان واحد. وقتل من الأسرى 68 شخصا، ونجا 50 شخصا بأعجوبة. وكان من بين القتلى والأسرى أطفال ونساء وشيوخ. لقد قتل في قرية قراداغلي 91 شخصا أي حوالي عشر سكان القرية. وكان من بين القتلى 21 مسنا وعشر سيدات، و8 تلاميذ.

    وقد دمرت بالقرية نتيجة لهذا الاحتلال 200 منزل، وكذلك قصر ثقافي واحد، ومدرسة تستوعب 320 طالبا، ومستشفى تستوعب 25 سريرا، وبعض المنشئات الأخرى.

    AZERTAG.AZ :28 عاما على مأساة قراداغلي على يد الاحتلال الأرميني
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