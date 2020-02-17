وزير الخارجية الأذربيجاني يزور مملكة بلجيكا
AzerTAg.az
١٧.٠٢.٢٠٢٠ [١١:٤٥]
باكو، 17 فبراير / شباط، (أذرتاج)
قام وزبر خارجية جمهورية أذربيجان ألمار محمدياروف بزيارة الى مملكة بلجيكا.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية انه من المقرر أن يشارك الوزير المار محمدياروف في المؤتمر الدولي للمناحين لألبانيا في بروكسل في 17 فبراير ضمن الزيارة.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٠.٠٢.٢٠٢٠ [١٨:٥٠]
١٠.٠٢.٢٠٢٠ [١٨:٣١]
٢٣.١٢.٢٠١٩ [١٨:٥٥]
٠٦.١٢.٢٠١٩ [١٧:٢٤]
١٧.٠٢.٢٠٢٠ [١١:٤٥]
١٧.٠٢.٢٠٢٠ [١١:٠٢]
١٥.٠٢.٢٠٢٠ [٢١:٣١]
١٥.٠٢.٢٠٢٠ [٢١:٠٨]
١٧.٠٢.٢٠٢٠ [١١:٠٦]
١٥.٠٢.٢٠٢٠ [١٨:١٠]
١٥.٠٢.٢٠٢٠ [١٣:٢٦]
١٥.٠٢.٢٠٢٠ [١١:٠٠]
١٤.٠٢.٢٠٢٠ [١٦:٤٧]
١٤.٠٢.٢٠٢٠ [١٤:٣٤]
١٠.٠٢.٢٠٢٠ [١٧:١١]
١٠.٠٢.٢٠٢٠ [١٧:٠٢]
١٦.٠٢.٢٠٢٠ [٠١:٣٦]
١٥.٠٢.٢٠٢٠ [٠٠:٢٩]
١٥.٠٢.٢٠٢٠ [٠٠:٢٨]
١٤.٠٢.٢٠٢٠ [٢٠:٠٢]
١٥.٠٢.٢٠٢٠ [٠١:٠٠]
١٠.٠٢.٢٠٢٠ [١٨:٢٧]
٠٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٧:٤٨]
١٥.٠٢.٢٠٢٠ [٠١:٣٠]
١٤.٠٢.٢٠٢٠ [١٧:٣٨]
١٥.٠٢.٢٠٢٠ [١٤:٥٠]
١٤.٠٢.٢٠٢٠ [١٧:٠٩]
١١.٠٢.٢٠٢٠ [١٩:١١]
١١.٠٢.٢٠٢٠ [١٤:١٣]
١٥.٠٢.٢٠٢٠ [٢٠:٠٥]
١٥.٠٢.٢٠٢٠ [١٩:٤٩]
١٥.٠٢.٢٠٢٠ [١٥:٣٩]
١٥.٠٢.٢٠٢٠ [١١:٣٣]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك