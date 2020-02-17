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    سياسة


    وزير الخارجية الأذربيجاني يزور مملكة بلجيكا

    ١٧.٠٢.٢٠٢٠ [١١:٤٥‎]

    باكو، 17 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    قام وزبر خارجية جمهورية أذربيجان ألمار محمدياروف بزيارة الى مملكة بلجيكا.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية انه من المقرر أن يشارك الوزير المار محمدياروف في المؤتمر الدولي للمناحين لألبانيا في بروكسل في 17 فبراير ضمن الزيارة.

    AZERTAG.AZ :وزير الخارجية الأذربيجاني يزور مملكة بلجيكا
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