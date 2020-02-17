قسم الأمراض المعدية في باكو يستضيف اثنين آبا من الصين

باكو، 17 فبراير، أذرتاج

يستضيف قسم الأمراض المعدية لدى المركز الطبي الإكلينيكي رقم 1 في باكو اثنين من الآيبين من الصين اليوم 17 فبراير.

قالت وزارة الصحة في بيان مشترك مع الوكالة الحكومية للتأمين الصحي الإلزامي انهما المواطنان الأذربيجانيان من مواليد 1994م المتعلم في مينة جانجين الصينية ومن مواليد 1992م المتعلم في مدينة ووهان الصينية.

وجاء في البيان انهما آبا من الصين على متن طائرة خاصة في اول فبراير من ووهان إلى أنقرة وادخلا الحجر الصحي وكانت نتائج تحليلات في تركيا خلال مدة الحجر الصحي سلبية أي لم يعثر على مشكلة صحية في احوالهما وعقب انتهاء مدة الحجر الصحي عادا إلى باكو ولكنهما كشف لديهما عن حرارة مرتفعة عند الوصول إلى باكو فادخلا الحجر الصحي لدى قسم الأمراض المعدية بالمركز.

وتدل معطيات جاءت من القسم إلى وزارة الصحة الساعة 07.30 من اليوم على أن حرارة كلا الشخصين مألوفة ولا مشكلة في أحوالهما وخاضعان حاليا للمراقبة الطبية.