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    باكو تستضيف البطولة الدولية لجمباز الذكور لجائزة الاتحاد الأذربيجاني للجمباز للشباب

    ١٧.٠٢.٢٠٢٠ [١٥‎:٤٧]

    باكو، 17 فبراير، أذرتاج

    ينظم الاتحاد الأذربيجاني للجمباز فترة 7-8 مارس المقبل البطولة الدولية الأولى لجمباز الذكور لجائزة الاتحاد الأذربيجاني للجمباز للشباب.

    أفادت أذرتاج عن بيان الاتحاد أن البطولة تنظم لدى ملعب الجمباز الوطني ويتنافس فيها لاعبو الجمباز من فئات السن الـ 2003-2006م.

    وصدق 13 بلدا على مشاركتها في البطولة وفقا لقائمة التسجيل الابتدائي.

    يذكر أن باكو تستضيف فترة 27-31 مارس بطولة أوروبا للذكور لدى أرينا الجمباز الوطني.

    AZERTAG.AZ : باكو تستضيف البطولة الدولية لجمباز الذكور لجائزة الاتحاد الأذربيجاني للجمباز للشباب
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