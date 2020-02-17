حجم التبادل التجاري الخارجي في أذربيجان يبلغ 33.1 مليار دولار

باكو، 17 فبراير / شباط، (أذرتاج)

بلغ حجم التبادل التجاري 33 مليارا و138.5 مليون دولار أمريكي خلال السنة السابقة ومن جملتها حجم التصدير 19 مليارا و471.3 مليون دولار وحجم التوريد 13 مليارا و667.2 مليون دولار، الأمر الذي قاد إلى تشكل فائض إيجابي في التجارة الخارجية 5 مليارات و804.1 مليون دولار.

وارتفع حجم التجارة الخارجية بنسبة 4.3 في المائة وحجم الواردات بنسبة 3.7 في المائة مقارنة بنفس الشهر من العام السابق وأما حجم الصادرات فانخفاض بنسبة 0.2 في المائة.

ووفقا لمعلومات لجنة الجمارك الحكومية، تم تصدير 28.7 في المائة من الصادرات إلى إيطاليا وبنسبة 14.6 في المائة إلى تركيا وبنسبة 6.8 في المائة إلى إسرائيل و4.9 في المائة إلى الهند و4.7 في المائة إلى ألمانيا و3.8 في المائة إلى الصين و3.6 في المائة الى إسبانيا و3.6 في المائة إلى روسيا و2.7 في المائة إلى فرنسا و3.3 في المائة إلى الجمهورية التشيكية و3 في المائة إلى جورجيا و2.4 في المائة إلى المملكة المتحدة و2.2 في المائة الى كرواتيا و1.8 في المائة إلى برتغال وتايلاند و1.7 في المائة إلى أوكرانيا و10.3 في المائة إلى البلدان الأخرى.

شكلت حصة سويسرا 9 في المائة من القيمة الإجمالية للمنتجات المستوردة وحصة روسيا 16.8 في المائة وتركيا 12 في المائة وحصة الصين 10.5 في المائة و2.9 في المائة في كندا و5.2 في المائة في ألمانيا و3.3 في المائة في إيران و2.2 بالمائة في أستراليا و1.8 في المائة في فرنسا و1.6 بالمائة في اليابان و1.7 في المائة في المملكة المتحدة و21.3 في المائة في بلدان أخرى.