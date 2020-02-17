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    حجم تسويق البضائع بشبكة تجارة التجزئة

    ١٧.٠٢.٢٠٢٠ [١٦:٤٠]

    باكو، 17 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    بلغ حجم المبيعات للمستهلكين خلال شهر يناير للعام الجاري 3.1 مليارات مانات وهو بزيادة 3.2 في المائة قياسا إلى نفس الفترة من العام الجاري. وبلغت حصة البضائع الغذائية والمشروبات ومنتجات التبع 1.6 مليار مانات وقسط المنتجات غير الغذائية 1.5 مليار مانات من شبكة تجارة التجزئة.

    وقالت اللجنة الحكومية للإحصاءات في تصريح لوكالة أذرتاج أن حجم الخدمات المدفوعة بنسبة 44.8 في المائة إلى تسويق البضائع الغذائية و6.1 في المائة إلى تسويق المشروبات ومنتجات التبغ و17.6 في المائة إلى منتجات الغزل والنسيج والملابس والأحذية و6 في المائة إلى السلع الكهربائية والأثاث و5.4 في المائة إلى وقود السيارات و1.3 في المائة إلى الأدوية والمواد الطبية و0.7 في المائة إلى أجهزة الكمبيوتر ومعدات الاتصالات والمواد المطبوعة و18.1 في المائة إلى غير الغذائية.

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