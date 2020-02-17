أذربيجان تستثمر في مقاطعة أذربيجان الغربية في إيران

طهران، 17 فبراير / شباط، (أذرتاج)

وظفت أذربيجان استثماراتها في مقاطعة أذربيجان الغربية بإيران الى جانب الدول الأوروبية ايضا.

أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها رئيس قسم الاقتصاد والشؤون المالية في مقاطعة أذربيجان الغربية في إيران دافد قافاربور. وقال إن أذربيجان وظفت استثماراتها في مقاطعة أذربيجان الغربية إلى جانب الصين وتركيا وألمانيا وفرنسا والعراق أيضا. أذربيجان هي أقرب جار لإيران ولكلا البلدين تعاون اقتصادي فعال.

توجد فرص كبيرة لمزيد من التعاون الاقتصادي في مقاطعة أذربيجان الغربية لإيران التي تقع على حدود جمهورية أذربيجان. ويذكر أن منطقة ماكو للتجارة الحرة تعمل في مقاطعة أذربيجان الغربية. تستثمر شركات من دول أجنبية في هذا المجال وتصدر منتجاتها ايضا.