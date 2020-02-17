قازاخ، 17 فبراير، أذرتاج بلغ عدد سكان محافظة قازاخ 98365 نسمة بزيادة نسبتها 7ر0 في المائة خلال العام الماضي. وقالت هيئة قازاخ للإحصاء إن عدد السكان لكل كيلو متر مربع في المحافظة بلغ 1ر142 شخص. وقالت إن 22020 نسمة منهم هم المدنيون و76345 نسمة من القرويين. كما أن الرجال يشكلون 8ر49 في المائة والنساء 2ر50 في المائة. وسجلت إدارات الأحوال المدنية ولادة 1209 مولود خلال 2019م ويأتي هذا المؤشر 3ر12 مولود لكل 1000 نسمة. كما توفي 677 مواطن خلال العام الماضي لتصل الزيادة الطبيعية إلى 532 نسمة. وسجلت الإدارة 601 عقد زفاف و88 عقد طلاق.

AZERTAG.AZ : عدد سكان محافظة قازاخ يقرب من 99 ألفا

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