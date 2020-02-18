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    5 طواقم الإسعاف تسارعت إلى مركز التسوق سدرك المنكوب بالحريق

    ١٨.٠٢.٢٠٢٠ [١١:٣٦]

    باكو، 18 فبراير، أذرتاج

    قال اتحاد إدارة فروع المناطق الطبية إن 5 طواقم الإسعاف أرسلت إلى مكان نشوب حريق لدى مركز التسوق سدرك.

    أفادت أذرتاج أن الإسعاف قدمت خدمات طبية لتسعة أشخاص في محل الحادث ونقل شخص أصيب برأسه جراء الحادث إلى المركز الطبي الإكلينيكي رقم 1.

    AZERTAG.AZ :5 طواقم الإسعاف تسارعت إلى مركز التسوق سدرك المنكوب بالحريق
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