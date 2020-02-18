رئيس سوكار يستقبل أعضاء مجلس مستشاري مركز خزر الأمريكي للسياسة

باكو، 18 فبراير، أذرتاج

استقبل رئيس شركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار رونق عبد الله يف أعضاء مجلس مركز خزر الأمريكي للسياسة.

وقال عبد الله يف إنه يتابع عن كثب فعاليات الضيوف ومطلع على مشاريع ناجحة حققوها وقدم اليهم معلمات مفصلة حول مشاريع الطاقة جارية التحقيق في المنطقة بمبادرة أذربيجان ومشاركة سوكار مفيدا أن جهود المركز قد تكون مفيدة من اجل توسيع مشروع ممر الجنوب للغاز الذي يكاد يستكمل بإرادة الرئيس إلهام علييف والتعاون بين بي بي وسوكار.

وابلغ رئيس وفد المركز عضو مجلس مستشاري مركز خزر الأمريكي للسياسة ريتشارد هوغلاند أن المؤسسة التي يمثلها تتابع عن كثيب التطورات الجارية في منطقتي جنوب القوقاز وآسيا الوسطى لافتا إلى أن المركز عازم على مواصلة تنفيذ عدد من المشاريع الرامية إلى تبليغ ونشر معلومات موضوعية حول أذربيجان وانها مهتمة خاصة بتطوير مشاريع الطاقة التي تنفذها أذربيجان.