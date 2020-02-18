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    إنتاج 3.2 مليون طن من البترول و2.4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في أذربيجان

    ١٨.٠٢.٢٠٢٠ [١١:٥‎٣]

    باكو، 18 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    تم إنتاج 3 ملايين و206.5 ألف طن من البترول و3 مليارات و496.3 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي في أذربيجان خلال شهر يناير من العام الجاري. تم شراء 2 مليارين و412.7 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي من هذا الحجم.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن القيمة العامة للإنتاج في صناعة التعدين خلال الشهر بلغت 2.9 مليار مانات.

    انخفض إنتاج النفط في البلد بنسبة 3.8 في المائة وزاد إنتاج الغاز بنسبة 21.1 في المائة.

    AZERTAG.AZ :إنتاج 3.2 مليون طن من البترول و2.4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في أذربيجان
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