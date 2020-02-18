إنتاج 3.2 مليون طن من البترول و2.4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في أذربيجان
AzerTAg.az
١٨.٠٢.٢٠٢٠ [١١:٥٣]
باكو، 18 فبراير / شباط، (أذرتاج)
تم إنتاج 3 ملايين و206.5 ألف طن من البترول و3 مليارات و496.3 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي في أذربيجان خلال شهر يناير من العام الجاري. تم شراء 2 مليارين و412.7 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي من هذا الحجم.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن القيمة العامة للإنتاج في صناعة التعدين خلال الشهر بلغت 2.9 مليار مانات.
انخفض إنتاج النفط في البلد بنسبة 3.8 في المائة وزاد إنتاج الغاز بنسبة 21.1 في المائة.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٨:٢٢]
١٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٤:٣٧]
١٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٤:٢٢]
١٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٩:٤١]
١٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٢:٤٤]
١٨.٠٢.٢٠٢٠ [١١:٣٦]
١٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٩:٢٨]
١٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٩:٢٧]
١٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٨:٢٢]
١٤.٠٢.٢٠٢٠ [١٦:٤٧]
١٤.٠٢.٢٠٢٠ [١٤:٣٤]
١٠.٠٢.٢٠٢٠ [١٧:١١]
١٠.٠٢.٢٠٢٠ [١٧:٠٢]
١٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٢:٣٠]
١٧.٠٢.٢٠٢٠ [٢١:٥٢]
١٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٩:٢٨]
١٥.٠٢.٢٠٢٠ [٠١:٠٠]
١٠.٠٢.٢٠٢٠ [١٨:٢٧]
٠٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٧:٤٨]
١٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٢:٣٦]
١٨.٠٢.٢٠٢٠ [١١:٣٦]
١٧.٠٢.٢٠٢٠ [١٤:٠٦]
١٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٨:٣٣]
١٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٥:٢٤]
١٧.٠٢.٢٠٢٠ [١٤:٥٣]
١٧.٠٢.٢٠٢٠ [١٢:٣٠]
١٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٣:٥٣]
١٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٢:٠٣]
١٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٠:٥٤]
١٧.٠٢.٢٠٢٠ [١٨:٣٠]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك