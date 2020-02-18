مسرح شوشا للدراما الموسيقي يعرض "كتاب والدتي" تنتقد المسرحية بعض المثقفين ذوي الميول إلى البلاد الخارجية

باكو، 18 فبراير، أذرتاج

يقدم مسرح شوشا الحكومي للدراما الموسيقي في الثامن والعشرين من فبراير الحالي مسرحية "كتاب والدتي" لمؤلفها الروائي الشهير جليل محمد قولوزاده بإخراج المخرجة المحترفة لاله شيرينوفا.

وفكرة المسرحية الرئيسة تدعو للصداقة للوطن والشعب ولغة الأم حيث أن المسرحية تجسد المسائل المصيرية للشعب الأذربيجاني في عائلة وتنتقد بعضا من المثقفين الذين يميلون إلى مختلف البلاد. ويستهدف مؤلف المسرحية إلى أن نجاة الشعب ليست في اللجوء إلى احتضان أحد او دولة ما بل هي في التوحد حول فكرة الوطن الغالي.