اذر غولد تجلب 3ر399 مليون مانات من تسويق الذهب والفضة منذ 2017م
AzerTAg.az
١٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٢:٣٢]
باكو، 18 فبراير، أذرتاج
قال ذاكر ابراهيموف إن شركة أذر غولد جلبت إلى اقتصاد البلد منذ عام 2017م خلال مدة السنوات الثلاث الماضية 3ر399 مليون مانات عموما من تسويق أكثر من 173 ألف أوقية من الذهب و290 ألف أوقية من الفضة.
وأوضح ابراهيموف رئيس مجلس إدارة شركة أذر غولد أن هذه العمليات ضمنت دفع أكثر من 6ر30 مليون مانات إلى ميزانية الدولة كالضرائب والرسوم.
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