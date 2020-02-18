الأمراض المعدية ترخص طالبين عادا من الصين

باكو، 18 فبراير، أذرتاج

رخص قسم الأمراض المعدية لدى المركز الطبي الإكلينيكي رقم 1 طالبين عادا من الصين حيث لم يعثر على مشكلة في أحوالهما الصحية.

وقالت وزارة الصحة في بيان مشترك مع الوكالة الحكومية للتأمين الصحي الإلزامي إن المؤسسة الطبية المخصصة خصيصا للوافدين من الأراضي المنكوبة بالأمراض المعدية خاصة من الصين تستضيف حاليا شخصا واحدا يخضع لإمضاء مدة الحجر الصحي التي تختتم مساء اليوم وأعلنت عن أن أحواله الصحية مألوفة ومن المتوقع أن يترخص إلى البيت.