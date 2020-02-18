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    انتخاب أوزبكستان عضواً في اتفاقية اليونسكو للتعبير الذاتي الثقافي

    ١٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٢:٤٥‎]

    طشقند، 18 فبراير، أذرتاج

    انتخبت أوزبكستان عضواً في اتفاقية اليونسكو لحماية وترويج الأشكال المختلف للتعبير الذاتي الثقافي.

    تفيد أذرتاج أنه تم توقيع الاتفاقية في باريس في 20 أكتوبر 2005 ودخلت حيز التنفيذ في 18 مارس 2007. وحتى الآن، صدقت 148 دولة على هذه الاتفاقية.

    تعود المهمة الرئيسية للاتفاقية إلى حماية وترويج الأشكال المختلفة والتعبير عن الذات وتهيئة الظروف لتنمية الثقافات المختلفة من خلال تعزيز التواصل الحر والتعاون الدولي.

    تتخذ أوزبكستان خطوات هامة لتنفيذ الأحكام الأساسية للاتفاقية. مثال على ذلك هو المهرجان الدولي للموسيقى "الألحان الشرقية" ومنتدى فن المقام والمهرجان الدولي لفن "بخشي" (الأشيغ) ومهرجان الجاز. في العام الماضي، تقرر إنشاء المركز الجمهوري لفن "بخشي" وكذلك صندوق التنمية لفن "بخشي" ومدارس فن المقام.

    غولو كنكرلي

    المراسل الخاص لوكالة أذرتاج

    طشقند

    AZERTAG.AZ :انتخاب أوزبكستان عضواً في اتفاقية اليونسكو للتعبير الذاتي الثقافي
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