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    توقيف 35 أجنبيا لمخالفات قانون الهجرة والإقامة في نخجوان

    ١٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٢:٥‎٦]

    نخجوان، 18 فبراير، أذرتاج

    اتخذت إجراءات مناسبة وفقا للتشريع الأذربيجاني بحق 35 أجنبيا من قبل جهاز الهجرة لجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية جيبها الخارجي خلال مدة الشهر الماضي من العام الجاري وبينهم من كان يقيم في أراضي نخجوان إقامة غير قانونية وبدون تسجيل ومن كان يشتغل بالعمل غير القانوني.

    أفادت أذرتاج عن تصريح كتابي لجهاز هجرة نخجوان أنه تلقى خلال الشهر السابق 591 مراجعة بما فيها 98 أجنبيا راجعوا إليها بطلب تراخيص الإقامة المؤقتة وتجديدها وللاشتغال بالعمل وفي مسائل المواطنة وصدرت قرارات بحق جميع المراجعات وفقا للتشريع ساري المفعول. سجلت 493 مراجعة بشأن التسجيل وفقا لمكان الإقامة ونفذت علما بان 220 مراجعة منها قدمت عبر بوابة الخدمات الإلكترونية.

    AZERTAG.AZ :توقيف 35 أجنبيا لمخالفات قانون الهجرة والإقامة في نخجوان
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