نقل 2.6 مليون طن من البترول الأذربيجاني عبر خط أنابيب باكو – تبيليسي – جيهان خلال الشهر الماضي

باكو، 18 فبراير / شباط، (أذرتاج)

تم تصدير 3 ملايين و251.4 ألف طن من البترول الأذربيجاني في شهر فبراير / شباط الماضي عبر خط أنابيب باكو – تبيليسي – جيهان.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لشركة البترول الوطنية الأذربيجانية انه تم ضخ مليونين و628.4 الف طن من النفط عموما إلى خط أنابيب باكو- تبيليسي- جيهان.

كما تم شحن 382.3 الف طن من النفط الترانزيتي عبر خط أنابيب باكو – تبليسي - جيهان خلال الشهر.