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    نقل 2.6 مليون طن من البترول الأذربيجاني عبر خط أنابيب باكو – تبيليسي – جيهان خلال الشهر الماضي

    ١٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٢:٥‎٧]

    باكو، 18 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    تم تصدير 3 ملايين و251.4 ألف طن من البترول الأذربيجاني في شهر فبراير / شباط الماضي عبر خط أنابيب باكو – تبيليسي – جيهان.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لشركة البترول الوطنية الأذربيجانية انه تم ضخ مليونين و628.4 الف طن من النفط عموما إلى خط أنابيب باكو- تبيليسي- جيهان.

    كما تم شحن 382.3 الف طن من النفط الترانزيتي عبر خط أنابيب باكو – تبليسي - جيهان خلال الشهر.

    AZERTAG.AZ :نقل 2.6 مليون طن من البترول الأذربيجاني عبر خط أنابيب باكو – تبيليسي – جيهان خلال الشهر الماضي
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