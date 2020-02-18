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    زيادة إنتاج وقود الديزل والبنزين للسيارات

    ١٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٣:٤٢]

    باكو، 18 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    أنتج 203.1 الف طن من وقود الديزل و121.9 ألف طن من البنزين للسيارات و23.1 ألف طن من البنزين المستعمل في الصناعة البتروكيماوية و55.2 ألف طن من الكيروسين و12 ألف طن من المازوت و4.1 ألف طن من زيوت التشحيم و14.7 الف طن من القار النفطي و20.8 ألف طن من فحم الكوك النفطي.

    وأفادت وكالة (أذرتاج) نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاء أن إجمالي تكلفة الإنتاج في مجال المنتجات النفطية خلال شهر يناير بلغ 272.6 مليون مانات، بعد أن انخفض بنسبة 21.3 في المئة في أسعار ثابتة مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.

    وارتفع إنتاج القار النفطي بنسبة 2.5 في المائة وإنتاج البنزين للسيارات بنسبة 15.3 في المائة وإنتاج المازوت بنسبة 2.3 في المائة وإنتاج وقود الديزل بنسبة 21.5 في المائة وإنتاج الكيروسين بنسبة 12.7 في المائة وانخفض انتاج فحم الكوك النفطي بنسبة 1.4 في المائة وإنتاج البنزين المستعمل في الصناعة البتروكيماوية بنسبة 10.1 في المائة.

    AZERTAG.AZ :زيادة إنتاج وقود الديزل والبنزين للسيارات
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