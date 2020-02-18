باكو، 18 فبراير / شباط، (أذرتاج) وفقا لمعلومات سوكار وشركة أذربيجان الدولية للتشغيل، صدرت أذربيجان 31 مليونا و238 ألف طن من النفط الخام خلال العام السابق. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء الحكومية أن تكلفة تصدير النفط خلال العام بلغت 14 مليارا و447.1 مليون دولار أمريكي.

AZERTAG.AZ : تصدير 14.4 مليار دولار من النفط الخام من البلاد خلال العام السابق

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