تصدير الغاز الطبيعي بقيمة 2.36 مليار دولار من أذربيجان خلال عام 2019
AzerTAg.az
١٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٤:٠١]
باكو، 18 فبراير / شباط، (أذرتاج)
أصدرت أذربيجان 12 مليارا و537.4 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال العام السابق.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية الأذربيجانية أن تكلفة الغاز الطبيعي المصدر بلغ مليارين و366.8 مليون دولار أمريكي.
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