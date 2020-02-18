الكشف عن حجم وقيمة بعض المنتجات النفطية المصدرة من البلاد

باكو، 18 فبراير / شباط، (أذرتاج) تم تصدير 181.1 الف طن من الكيروسين بقيمة 111.7 مليون دولار أمريكي للمحركات النفاثة والأغراض الأخرى من أذربيجان خلال عام 2019. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن البلد صدر 761 ألف طن من البتروكيمياويات المقطرة بقيمة 341.6 مليون دولار وأكثر من 52.9 ألف طن من الغاز المسال بقيمة 12.1 مليون دولار و226.4 الف طن من فحم الكوك النفطي بقيمة 22.5 مليون دولار هذه الفترة.

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