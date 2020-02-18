باكو، 18 فبراير / شباط، (أذرتاج) وفقا لمعلومات وزارة المالية، بلغت إيرادات ميزانية الدولة في شهر يناير مليار و821 مليون مانات ومصروفاتها مليار و402.9 مليون مانات. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاء أن فائض الميزانية بلغ 418.1 مليون مانات أو 6.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

AZERTAG.AZ : إيرادات ونفقات ميزانية الدولة خلال يناير

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