نقل مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي بخط أنابيب الغاز الرئيسية خلال يناير
AzerTAg.az
١٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٤:٣٧]
باكو، 18 فبراير / شباط، (أذرتاج)
نقل 3 مليارات و163.6 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي بخط أنابيب الغاز الرئيسية في أذربيجان خلال شهر يناير للعام الجاري وزاد بنسبة 12.2 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.
وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاء أن 33.9 في المائة من الغاز تم نقله بخط أنابيب باكو- تبيليسي- أرضروم وتم تصدير مليار و71 مليون متر مكعب من الغاز بذلك الخط.
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