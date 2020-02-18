طهران، 18 فبراير / شباط، (أذرتاج) من المتوقع عقد الاجتماع الثلاثي بين رؤساء إيران وروسيا وتركيا في طهران في أوائل مارس. أفادت وكالة اذرتاج انه خلال الاجتماع سيبحث حسن روحاني وفلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان سبل حل القضية السورية.

AZERTAG.AZ : رؤساء إيران وروسيا وتركيا يلتقون في طهران

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