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    جهاز الرقابة المالية لوزارة المالية يعلن نتائج الرقابة خلال 2019م

    ١٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٤:٥‎٧]

    باكو، 18 فبراير، أذرتاج

    أعلن جهاز الرقابة المالية لوزارة المالية عن نتائج الإجراءات والفعاليات المنفذة خلال عام 2019م الماضي.

    أفادت أذرتاج عن تصريح مكتوب صدر عن الجهاز انه قام بالرقابة المالية لدى 13 منظمة تابعة لميزانية الدولة والشركة الواحدة التي تخص حزمة إدارتها بالدولة على كيفية صرف الأموال المخصصة لها من الميزانية اذا ما أنفقت لما خصص به وضمنت الفعاليات المنفذة استرداد مليونين و9ر6291 ألف مانات من النفقات الفائضة و14 مليونا و9ر964 ألف مانات من المدفوعات التي لا أساس لها.

    AZERTAG.AZ :جهاز الرقابة المالية لوزارة المالية يعلن نتائج الرقابة خلال 2019م
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