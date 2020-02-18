بلاسوار تنتج أكثر من 425 مليون مانات

بلاسوار، 18 فبراير، أذرتاج

بلغ حجم المنتجات في محافظة بلاسوار عام 2019م 425 مليون و400 ألف مانات.

قال رئيس السلطة التنفيذية لمحافظة بلاسوار ماهر قولييف في اجتماع مكرس لنتائج عام 2019م والمهام المنوطة إن حصة الزراعة في إجمالي الإنتاج 128 مليون و185 ألف مانات والصناعة 100 مليون و273 ألف مانات والتجارة 90 مليونا و680 ألف والإنشاء 102 مليون و282 ألف مانات.