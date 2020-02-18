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    تساقط ثلوج في محافظة أذربيجان الغربية بإيران

    ١٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٦:١٨]

    طهران، 18 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    تساقطت ثلوج كثيفة على إقليم بيرانشهر بمحافظة أذربيجان الغربية بإيران. بلغ ارتفاع الثلوج في بعض الأماكن الى أكثر من متر.

    أفادت وكالة أذرتاج انه تم تعليق المدارس والشركات العامة والخاصة مؤقتًا بسبب تساقط الثلوج.

    تجري حاليا الأعمال على فتح الطرق وتقديم المساعدات للسكان.

    AZERTAG.AZ :تساقط ثلوج في محافظة أذربيجان الغربية بإيران
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