منتجات اذربيجانية تعرض في دبي

باكو، 18 فبراير / شباط، (أذرتاج)

تعرض المنتجات الأذربيجانية في معرض الغذاء الدولي "Gulfood 2020"الذي يعقد في مدينة دبي للإمارات المتحدة العربية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد ان المعرض سيعقد بدعم وزارة الاقتصاد الأذربيجانية وتنظيم صندوق ترويج التصدير والاستثمار في أذربيجان (اذبرومو). توجهت بعثة التصدير الأذربيجانية إلى مدينة دبي للترويج للعلامة التجارية "صنع في أذربيجان" ولمنتجاتنا المحلية في الخارج.

تضم بعثة التصدير 20 شركة أذربيجانية تعمل في مجالات إنتاج الحليب ومنتجات الألبان والعسل والبندق وعصائر الفاكهة والحلويات والخضروات والمنتجات المعلبة والفواكه المجففة والتمر.

سيستمر المعرض حتى 20 فبراير