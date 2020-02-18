البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي مقابل الدولار ليوم 19 فبراير
AzerTAg.az
١٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٧:٥٦]
باكو، 18 فبراير / شباط، (أذرتاج)
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لسعر صرف العملة الوطنية المانات المحدد من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 19 فبراير.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من 19 فبراير شباط القادم.
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