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    احتياطي الغاز الطبيعي في البلد في عام 2019 يبلغ 26.8 مليار متر مكعب

    ١٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٨:٢٢]

    باكو، 18 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    بلغ احتياطي الغاز الطبيعي في أذربيجان خلال العام الماضي 26.8 مليار متر مكعب.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية انه تم تشكيل 91.4 في الماائة من هذا الحجم من قبل الإنتاج و8.6 في المائة من قبل الاحتياطيات بحلول بداية العام.

    تم استهلاك 42.7 في المائة من الاحتياطيات في البلاد وتم تصدير 45.5 في المائة منها وخسر 2.7 في المائة وبقي 9.1 في المائة منها كاحتياطي لشهر يناير من العام الحالي.

    AZERTAG.AZ :احتياطي الغاز الطبيعي في البلد في عام 2019 يبلغ 26.8 مليار متر مكعب
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