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    مؤشرات الإنتاج في بالاكن خلال 2019م

    ١٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٨:٤٦]

    بالاكن، 18 فبراير، أذرتاج

    ارتفع الحجم العام للإنتاج في محافظة بالاكن خلال عام 2019م الماضي في المجالات الرئيسية للاقتصاد بنسبة 2ر1 في المائة قياسا إلى مؤشرات عام 2018م السابق ليصل إلى 226 مليون مانات.

    أفادت أذرتاج أن المحافظة أنتجت خلال الفترة المذكورة المنتجات الصناعية بقيمة 2ر48 مليون مانات والزراعية بقيمة 79 مليون مانات ونفذت الأعمال الإنشائية بقيمة 6ر16 مليون مانات.

    وازداد الإنتاج الزراعي بنسبة 2ر8 في لمائة قياسا إلى العام السابق.

    وصدرت المؤسسات الصناعية بالمحافظة خلال 2019م منتجات الفواكه المجففة والخضروات بقيمة 20 مليون مانات.

    ومنحت 4 ملايين و540 ألف مانات لأصحاب المشاريع لتنفيذ 3 مشاريع بغية تحسين التأمين المالي للقطاع الخاص.

    AZERTAG.AZ :مؤشرات الإنتاج في بالاكن خلال 2019م
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