باكو، 18 فبراير، أذرتاج قالت هيئة الإحصاء إن الإدارات والمؤسسات والمنظمات الممولة من ميزانية الدولة استهلكت خلال عام 2019م الماضي 3ر170 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي. وأضافت الهيئة أن هذا الحجم اكثر بنسبة 6 في المائة قياسا إلى عام 2018م السابق.

AZERTAG.AZ : الإحصاء تكشف عن حجم الغاز الطبيعي المستهلك من جانب المؤسسات الممولة من الميزانية

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