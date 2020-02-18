نشر المقال عن الصراع الأرمني الأذربيجاني في قراباغ الجبلية في الصحيفة المكسيكية

واشنطن، 18 فبراير، أذرتاج

نشرت صحيفة “Pulse News Mexico” المكسيكية الأكثر قراءة والصادرة باللغة الإنجليزية مقالاً بقلم الصحفية تيريزا مارجوليس التي شاركت بصفة لمراقبة في الانتخابات البرلمانية في أذربيجان.

تفيد أذرتاج أن المقال ينص على الصراع الأرمني الأذربيجاني في قراباغ الجبلية. وتفيد أنه نتيجة للعدوان العسكري للقوات المسلحة الأرمنية، تم احتلال قراباغ الجبلية و7 مناطق مجاورة وطُرد أكثر من 800 ألف أذربيجاني من أراضيهم الأصلية.

لقد اعترف المجتمع الدولي بهذا التطهير العرقي ضد الشعب الأذربيجاني وتبنى مجلس الأمن للأمم المتحدة أربعة قرارات تطالب بالانسحاب الفوري والتام وغير المشروط للقوات الأرمينية من الأراضي الأذربيجانية المحتلة ولكن أرمينيا تجاهلت هذه الوثائق حتى الآن. ويشدد على أنه بالرغم من كل هذا، تم التأكيد على أن أذربيجان تؤيد التسوية السلمية للنزاع. تجدر الإشارة إلى أن أذربيجان تحاول حل النزاع ضمن قواعد ومبادئ القانون الدولي وكذلك السلامة الإقليمية للدول.

يشتمل المقال أيضاً على آراء رئيس الطائفة الأذربيجانية لقراباغ الجبلية تورال كنجالييف ويشير إلى أن أذربيجان تؤيد التسوية السلمية للنزاع قبل كل شيء. وقال إن أذربيجان مفتوحة للتفاوض مع أرمينيا.

من الجدير بالذكر أيضًا إلى أنه تم الاستناد إلى كلمات رئيس مؤسسة أورأسيا الدولية للصحافة أومود مرزاييف الذي أكد أن أذربيجان تحتاج إلى دعم دولي لتسوية النزاع.

يشير المؤلف إلى أنه إذا اقتربت أرمينيا التي تعاني من الوضع الاقتصادي المعقد من اذربيجان، فقد يؤدي ذلك إلى وصول يريفان إلى موارد الطاقة والحصول على الاستقلال الاقتصادي.