باكو، 19 فبراير / شباط، (أذرتاج) انخفض سعر النفط الأذربيجاني في الأسواق العالمية. أفادت وكالة أذرتاج أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 60.26 دولار بانخفاض مسجل عند 1 دولار. يذكر انه بلغ سعر برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 19.15 دولار في شهر ديسمبر لعام 2001 وتم بيعه بقيمة 149.66 دولار في يوليو لعام 2008.

AZERTAG.AZ : بيع برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 60.26 دولار

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