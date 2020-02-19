  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    بيع برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 60.26 دولار

    ١٩.٠٢.٢٠٢٠ [١١:٣٣]

    باكو، 19 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    انخفض سعر النفط الأذربيجاني في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 60.26 دولار بانخفاض مسجل عند 1 دولار.

    يذكر انه بلغ سعر برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 19.15 دولار في شهر ديسمبر لعام 2001 وتم بيعه بقيمة 149.66 دولار في يوليو لعام 2008.

    AZERTAG.AZ :بيع برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 60.26 دولار
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٩.٠٢.٢٠٢٠ [١١:٢٢]
    أسعار النفط في الأسواق العالمية
    ١٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٩:٠٧]
    الإحصاء تكشف عن حجم الغاز الطبيعي المستهلك من جانب المؤسسات الممولة من الميزانية
    ١٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٨:٢٢]
    احتياطي الغاز الطبيعي في البلد في عام 2019 يبلغ 26.8 مليار متر مكعب
    ١٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٤:٣٧]
    نقل مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي بخط أنابيب الغاز الرئيسية خلال يناير
    بيع برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 60.26 دولار