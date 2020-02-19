بيع برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 60.26 دولار
AzerTAg.az
١٩.٠٢.٢٠٢٠ [١١:٣٣]
باكو، 19 فبراير / شباط، (أذرتاج)
انخفض سعر النفط الأذربيجاني في الأسواق العالمية.
أفادت وكالة أذرتاج أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 60.26 دولار بانخفاض مسجل عند 1 دولار.
يذكر انه بلغ سعر برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 19.15 دولار في شهر ديسمبر لعام 2001 وتم بيعه بقيمة 149.66 دولار في يوليو لعام 2008.
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