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    مباريات أورو 2020م تقدم فرصا واعدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

    ١٩.٠٢.٢٠٢٠ [١٥‎:٥‎٤]

    باكو، 19 فبراير، أذرتاج

    تقدم مباريات أورو 2020م المنظمة في باكو فرصا واعدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر تنظيم تسويق منتجات منتجة من جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة لدى أماكن ومحلات تجارية في منطقة المشجعين وما حول الملاعب ولهذا الغرض تطلق الوكالة الحكومية لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة كوبيا تعاونا مع الرابطة الأذربيجانية لاتحادات كرة القدم.

    أفادت أذرتاج أن الاجتماع المنعقد في 19 فبراير باسم "كأس أمم أوروبا 2020م: فرص للمشاريع الصغيرة والمتوسطة" بمشاركة نحو 150 شركة صغيرة ومتوسطة قدم معلومات حول توسيع إمكانات التسويق لزيادة مستوى استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من الفعاليات الرياضية الدولية.

    وقع رئيس مجلس إدارة كوبيا اورخان محمدوف مع النائب التنفيذي لرئيس الرابطة الأذربيجانية ائلخان محمدوف على مذكرة في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال المباريات المنظمة في البلد ضمن بطولة كأس أمم أوروبا 2020م.

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