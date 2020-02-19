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    عقد منتدى "المرأة – الشرق الأوسط" في متحف اللوفر وجامعة سوربون أبوظبي

    ١٩.٠٢.٢٠٢٠ [١٦:١١]

    باكو، 19 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    سيعقد منتدى "المرأة - الشرق الأوسط" في متحف اللوفر وجامعة السوربون أبو ظبي للامارات العربية المتحدة في 8 مارس من عام 2020.

    سيشارك في المنتدى أكثر من 600 من القادة والمفكرين وصناع القرار رفيعي المستوى من منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وغيرها من الدول لمناقشة دفع عجلة التنمية في المنطقة خلال العقد المقبل.

    AZERTAG.AZ :عقد منتدى "المرأة – الشرق الأوسط" في متحف اللوفر وجامعة سوربون أبوظبي
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    عقد منتدى "المرأة – الشرق الأوسط" في متحف اللوفر وجامعة سوربون أبوظبي