قبل 15 عاما بدأ استخراج النفط من منصة أذري المركزي في أذربيجان

باكو، 19 فبراير، أذرتاج

بدأ استخراج النفط من منصة أذري المركزي الواقعة في مجموعة حقوق أذري – جيراق – جونشلي أجج الواقعة في قطاع أذربيجان من بحر الخر قبل 15 عاما وكان حجم الاستخراج اليومي المتوسط عند 134 ألف برميل خلال العام المنصرم حيث بلغ حجم الاستخراج خلال العام 49 مليون برميل او 6ر6 ملايين طن من النفط.

أفادت أذرتاج أن حجم الاستخراج من أذري المركزي منذ بدء التشغيل بلغ 937 مليون برميل او 127 مليون طن من النفط.

يذكر أن تشغيل منصة أذري المركزي ينفذ من خلال منصتين مربوطتين بعضهما ببعض عبر جسر وتضمان منصة الاستخراج والحفر والسكن ومنصة المضخة وضخ المياه وتقع في الجزء البالغ عمقه 128 م من البحر بين في بحر الخزر وارتفاع وحدة قاعدة المنصة 7ر142 م وتزن 12489 طن وزنة الوحدات العليا 18500 طن وسعة السكن 198 سرير.

وطاقة المنصة لاستخراج النفط 183 ألف برميل يوميا وتضم منصة أذري المركزي منصة واحدة للاستخراج والحفر والمسكن ذات 48 بئرا وخط أنبوب الغاز من قطر 30 بوصة من المنصة إلى محطة سنغاتشال وخط أنبوب النفط بقطر 28 بوصة من المنصة إلى محطة سنغاتشال وتوسيع محطة سنغاتشال من اجل قبول النفط المنقول من المنصة.

يذكر أن حجم استخراج النفط من مجموعة حقول أذري – جيراق – جونشلي الواقعة في قطاع أذربيجان من بحر الخزر تجاوز عن 500 مليون طن حتى الان وأن أذربيجان حصلت على إيرادات مباشرة من استغلال مجموعة الحقول المذكورة تزيد عن 140 مليار دولار. ومن المتوقع بلوغ حجم الاستخراج من المجموعة خلال العام 7ر186 مليون برميل.

هذا وتوزع اسهم المشاركات في المشروع على بي بي 37ر30 في المائة والشركة الأذربيجانية اذري وتشيراق وجونشلي سوكار 25 في المائة وشيفرون 57ر9 في المائة وانبكس 31ر9 في المائة وإكوينور 27ر7 في المائة واكسون موبايل 79ر6 في المائة والشركة التركية للنفط تباو 73ر5 في المائة وايتوتشو 65ر3 في المائة واونكس ويديش ليميتيد اول 31ر2 في المائة وتشغل المشروع شركة بي بي اكسبلوريشن بحر الخزر المحدودة باسم اطراف الاتفاقية على تقاسم حصص الاستخراج.