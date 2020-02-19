التدريب القتالي للجنود الأذربيجانيين في الجبال الثلجية - مشاهد من نخجيوان

نخجيوان ، 19 فبراير، أذرتاج

أجري التدريب التكتيكي الخاص على "خوض العمليات القتالية في البرد الشديد" بموجب "خطة قوات حامية نخجيوان في الاتفاق مع السنة الدراسية 2020".

أبلغ المكتب الصحفي للجيش العام المنفرد مكتب نخجيوان لوكالة أذرتاج أن الهدف من التدريب بمشاركة القوات الخاصة للجيش العام المنفرد ووحدات الإنقاذ التابعة لوزارة الطوارئ في جمهورية نخجيوان الذاتية الحكم هو تعزيز قدرة الأفراد على إنجاز المهام القتالية والبقاء قيد الحياة في ظروف البرد الشديد.

قامت الفرق الخاصة بأنشطة تكتيكية في الطقس الثلجي والصقيع لبارد، ليلاً ونهاراً وخلف العدو الوهمي بالأنشطة التكتيكية في إطار التدريب التكتيكي الخاص. قام زوج القناصة المنكرين حسب الظروف في المناطق الثلجية، بمهام وهمية.

أقام العسكريون المؤمنون بالمعدات الخاصة في الظروف الثلجية والطقس البارد والمناطق التي يصعب الوصول إليها والمستلزمات المختلفة المخصصة للظروف الجبلية والمعدات العسكرية، في الملاجئ الخاصة بهم في منطقة التدريب وباتوا فيها.

في إطار التدريب التكتيكي الخاص، أجرى التدريب على عملية البحث عن الأشخاص المعرضين للثلوج المنهارة والمفقودين في المناطق الثلجية والعثور عليهم وتقديم الإسعاف الأولي لهم وإخلائهم. في التدريب الذي يشارك فيه عمال الإنقاذ ذوو الخبرة الدولية أيضاً، تم إجراء عمليات البحث والإنقاذ والإجراءات العاجلة الأخرى من خلال استخدام جهاز Biper الخاص للاستخدام في الثلوج المنهارة.

أنجزت أهداف التدريب من قبل القوات الخاصة ووحدات الإنقاذ التي استفادت من ميزات المنطقة خلال العمليات القتالية في الجبال بالمهارة وقد أتقنت قواعد إخلاء الجرحى وممارسات القتال العملية.