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    سياسة


    عباس موسوي: إيران ستواصل تعاونها مع البرلمان الأذربيجاني الجديد

    ١٩.٠٢.٢٠٢٠ [١٧:٠٢]

    طهران، 19 فبراير، أذرتاج

    تهنئ إيران الشعب الأذربيجاني والدولة على الانتخابات البرلمانية الناجحة.

    تفيد أذرتاج أن عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية صرح بذلك متحدثاً في المؤتمر الصحفي الأسبوعي في طهران وقال موسوي إن الانتخابات البرلمانية في أذربيجان كانت حدثاً إيجابياً وأكد أن إيران ستواصل تعاونها مع البرلمان الجديد لأذربيجان.

    رابيل كتانوف

    المراسل الخاص لوكالة أذرتاج

    طهران

    AZERTAG.AZ :عباس موسوي: إيران ستواصل تعاونها مع البرلمان الأذربيجاني الجديد
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