وفد الإيسيسكو يزور مركز الإمام البخارى ومصنع ورق المخطوطات في سمرقند

باكو، 19 فبراير (أذرتاج).

واصل وفد منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) زيارته إلى جمهورية أوزباكستان، في إطار الترتيبات لاحتفالية بخارى عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2020 عن المنطقة الآسيوية، حيث زار الوفد اليوم الأربعاء مركز الإمام البخاري للدراسات والبحوث، والمدرسة الشرعية في مدينة سمرقند، ثاني أكبر المدن الأوزبكية.

وقد ناقش وفد الإيسيسكو، الذي يضم السيد نجيب الغياتي، مدير الثقافة، والدكتور عبد الإله بنعرفة، المستشار الثقافي للمدير العام، والسيد بلال الشابي، أخصائي برامج في الثقافة، مع مدير مركز الإمام البخاري إنشاء "مركز الإيسيسكو الإقليمي للمخطوطات"، ضمن مركز الإمام. ومن المقرر أن يُمكن المركز من بناء القدرات في مجال حفظ المخطوطات بالمنطقة، حيث يضم المركز عددا كبيرا من المخطوطات النادرة، من خلال عقد دورات تدريبية على حفظ وترميم المخطوطات التراثية والنادرة.

وقام وفد الإيسيسكو بزيارة مصنع الورق المستخدم في كتابة المخطوطات، حيث يتم تصنيع الورق يدويا بالطريقة التقليدية، وقد أشار المسؤولون بالمصنع أن العمر الافتراضي للورق المصنع بالطريقة التقليدية يصل إلى ألفي عام، مقارنة بمائة عام عمرا افتراضيا للورق المصنع آليا على أقصى تقدير، كما أن قراءة المخطوط من الورق المصنع يدويا مريح للعين ولا يرهق النظر.

وقد تم الاتفاق بين مسؤولي وزارة الثقافة الأوزبكية ووفد الإيسيسكو على تسجيل المعارف والمهارات المرتبطة بالورق السمرقندي على لائحة التراث غير المادي في العالم الإسلامي.