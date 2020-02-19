الرئيس إلهام علييف يصل في زيارة الى إيطاليا

روما، 19 فبراير / شباط، (أذرتاج)

وصل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في زيارة الى جمهورية إيطاليا في 19 فبراير.

افاد المراسل الخاص لوكالة أذرتاج انه اصطف حرس الشرف في ارض مطار فيوميتشينو الدولي تكريما لمقدم الرئيس الاذربيجاني.

وكان في استقبال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والسيدة الأولى للرئيس مهربان علييفا رئيس مكتب بروتوكول الدولة التابع لوزارة الخارجية الإيطالية إيتيجو لامبرتيني وسفير هذا البلد في أذربيجان أوغستو ماساري ومسؤولون آخرون.