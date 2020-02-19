  • الرئيسية
    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يصل في زيارة الى إيطاليا

    ١٩.٠٢.٢٠٢٠ [١٧:٣٢]

    روما، 19 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    وصل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في زيارة الى جمهورية إيطاليا في 19 فبراير.

    افاد المراسل الخاص لوكالة أذرتاج انه اصطف حرس الشرف في ارض مطار فيوميتشينو الدولي تكريما لمقدم الرئيس الاذربيجاني.

    وكان في استقبال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والسيدة الأولى للرئيس مهربان علييفا رئيس مكتب بروتوكول الدولة التابع لوزارة الخارجية الإيطالية إيتيجو لامبرتيني وسفير هذا البلد في أذربيجان أوغستو ماساري ومسؤولون آخرون.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يصل في زيارة الى إيطاليا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ١٩.٠٢.٢٠٢٠ [١٧:٤٥‎]
    الرئيس إلهام علييف يزور تمثال الشاعر الأذربيجاني الكبير نظامي كنجوي في روما
    ١٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٩:١٦]
    جلسة نقاش مكرسة للنزاع القائم بين أرمينيا وأذربيجان قراباغ الجبلية في إطار مؤتمر ميونخ للأمن
    بحضور الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان
    ١٥‎.٠٢.٢٠٢٠ [٢١:٢٧]
    الرئيس إلهام علييف: لقد حاول جميع قادة أرمينيا الحفاظ على الوضع الراهن بطرق مختلفة
    ١٥‎.٠٢.٢٠٢٠ [٢١:١٠]
    إلهام علييف: الأرمن دمروا تراثنا الثقافي في الأراضي المحتلة
    الرئيس إلهام علييف يصل في زيارة الى إيطاليا الرئيس إلهام علييف يصل في زيارة الى إيطاليا الرئيس إلهام علييف يصل في زيارة الى إيطاليا الرئيس إلهام علييف يصل في زيارة الى إيطاليا الرئيس إلهام علييف يصل في زيارة الى إيطاليا الرئيس إلهام علييف يصل في زيارة الى إيطاليا الرئيس إلهام علييف يصل في زيارة الى إيطاليا