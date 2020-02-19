الرئيس إلهام علييف يزور تمثال الشاعر الأذربيجاني الكبير نظامي كنجوي في روما

روما، 19 فبراير / شباط، (أذرتاج)

قام رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف بزيارة الى تمثال الشاعر المفكر العظيم الاذربيجاني نظامي كنجوي بحديقة "Villa Borghese" الشهيرة وسط روما.

أفاد مراسل أذرتاج الخاص أن الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا وكريمتهما ليلى علييفا وضعوا باقات من الزهور أمام التمثال.

يذكر ان هذا التمثال نصب وفقا لقرار حكومي اصدره الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بتاريخ 23 ديسمبر عام 2011 " حول تنظيم الاحتفاليات المتعلقة باليوبيل الـ870 للشاعر والمفكر الاذربيجاني نظامي كنجوي. واقيم حفل افتتاح التمثال في ابريل عام 2012 بدعم مؤسسة حيدر علييف في إطار سلسلة من الاحتفاليات المكرسة ليوبيل نظامي كنجوي وفقا للقرار.