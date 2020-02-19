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    إيران تقدم سيارتها الكهربائية الجديدة

    ١٩.٠٢.٢٠٢٠ [١٩:١١]

    طهران، 19 فبراير، أذرتاج

    قدمت إيران أول سيارتها بمحرك كهربائي (إليكتروموبيل).

    عرضت شركة Khodro Powertrain الإيرانية سيارة "رانا" الكهربائية للجمهور. يبلغ احتياطي الطاقة لهذه السيارة 30 كيلو واط/ ساعة ويمكن أن تغطي 220 كم.

    وقال المتحدث باسم الشركة أن 50 % من المعدات المستخدمة في عملية الإنتاج هي الإيران الصنع. وقد أشير إلى أن الشركة ستبدأ بالإنتاج بالجملة للسيارات الكهربائية الجديدة بالتعاون مع مجموعة شركات Saipa التي هي أيضاً من شركات تصنيع السيارات الإيرانية. سيكون سعر السيارات الكهربائية الجديدة أعلى من السيارات التقليدية.

    رابل كتانوف

    المراسل الخاص لوكالة أذرتاج

    طهران

     

    AZERTAG.AZ :إيران تقدم سيارتها الكهربائية الجديدة
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