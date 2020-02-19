ارتفاع حجم الصادرات من النفط الخام والمنتجات النفطية

باكو، 19 فبراير / شباط، (أذرتاج)

تم تصدير 3 ملايين و986 ألف طن من النفط الخام ومنتجات النفط من المعادن البيتومينية خلال شهر يناير من أذربيجان.

بلغت تكلفة النفط الخام والمنتجات النفطية المصدرة مليار و960.5 مليون دولار أمريكي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية الأذربيجانية أنه تم تصدير مليونين و395 ألف طن من النفط الخام من البلد وبلغت تكلفتها مليار و18 مليون دولار.